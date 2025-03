"Dancing Stars": Alle Infos und alle Tänze der ersten Show

Die zehn neuen „Dancing Stars“ stehen bereits in den Startlöchern, startet doch am Freitag, dem 14. März 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 die 16. „Dancing Stars“-Staffel mit der ersten Live-Show.

Parkett frei heißt es dann für Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider, Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter, Anna Strigl & Herby Stanonik, Andi Wojta & Kati Kallus. Um dem Publikum die Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in der ersten Sendung keines von ihnen die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in die zweite Ausgabe am 21. März übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar als erstes die Show verlassen muss, ein. Neben dem bewährten Duo Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker ist zum Auftakt auch die amtierende „Dancing Stars“-Siegerin Missy May im Jury-Einsatz. Moderiert wird der Publikumshit vom Erfolgsduo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll © ORF/Hans Leitner ×

Gast-Jurorin Missy May: „Die schönste Zeit meines Lebens“

Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May © ORF/Hans Leitner ×

„’Dancing Starsʻ war die schönste Zeit meines Lebens – ein Abenteuer, in das ich unerwartet und unvorbereitet hineingestolpert bin. Ich weiß, wie viel harte Arbeit, wie viele Tränen und Muskelkater hinter den scheinbar mühelosen Momenten auf der Tanzfläche stecken. Es wird ein Weg voller Höhen und Tiefen für die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch eine Reise voller Glücksmomente und unerwarteter Freundschaften – so wie es für mich mit Team Löwenherz war. In der ersten Auftaktshow werde ich versuchen, nicht streng zu sein, sondern die Sendung zu genießen, zu motivieren und kleine Tipps zu geben, die das Leben im Trainingsprozess vielleicht ein bisschen leichter machen. Ich wünsche allen Tänzerinnen und Tänzern, dass sie diese Zeit genauso intensiv erleben und genießen wie ich.“

Musikauswahl und Votingnummern der zehn Tanzpaare

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweilige Favoritin bzw. den jeweiligen Favoriten gevotet werden:

Paar 01: Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter tanzen zu „Let’s Groove“ (Cha Cha Cha)



Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter © ORF/Hans Leitner ×

Paar 02: Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider tanzen zu „Been Like This“ (Quickstep)



Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider © ORF/Hans Leitner ×

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „At This moment“ (Langsamer Walzer)



Andi Wojta & Kati Kallus © ORF/Hans Leitner ×

Paar 04: Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu „Spicy Margarita“ (Cha Cha Cha)



Julia Cencig & Patrick Seebauer © ORF/Hans Leitner ×

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „The Way I Want It“ (Samba)



Aaron Karl & Katya Mizera © ORF/Hans Leitner ×

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Can’t stop the feeling“ (Langsamer Walzer)



Anna Strigl & Herby Stanonik © ORF/Hans Leitner ×

Paar 07: Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu „I’m Gonna Getcha Good!“ (Cha Cha Cha)



Stefan Koubek & Manuela Stöckl © ORF/Hans Leitner ×

Paar 08: Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu „Un giorno per Noi“ (Langsamer Walzer)



Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin © ORF/Hans Leitner ×

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Let You Love Me“ (Samba)



Paulus Bohl & Catharina Malek © ORF/Hans Leitner ×

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „The Emptiness Machine“ (Quickstep)



Simone Lugner & Danilo Campisi © ORF/Hans Leitner ×

Jurywertung und Publikumsvoting

Bewertet werden die Tanzleistungen auch 2025 von Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und erneut einer wechselnden Gastjurorin bzw. einem wechselnden Gastjuror. Jedes Jurymitglied vergibt für die Darbietungen der „Dancing Stars“ bis zu zehn Punkte. Die Paare werden am Ende der Sendung nach ihrer Gesamtpunkteanzahl gereiht – das Paar mit der höchsten Wertung erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten).

Ebenso an der Entscheidung beteiligt ist das Publikum, das mittels Televoting für den jeweiligen Favoriten stimmen kann. Die Paare werden nach der Anzahl der für sie abgegebenen Votes gereiht – das Paar mit den meisten Stimmen erhält bis zu zehn Punkte. In „Dancing Stars – Das Voting“ werden die Jury- und Publikumspunkte addiert, das Paar mit der niedrigsten Gesamtpunktezahl muss die Sendung verlassen. Sollten sich zwei Paare den letzten Platz teilen, entscheiden die Publikumsvotes.