"Dancing Stars": Conchita sitzt am Freitag in der Jury

Unser ESC-Star wird in der zweiten Show die Promis vor allem nach ihrer Ausstrahlung beurteilen

Wer tanzt in die nächste Runde? Am Freitag wird es für die "Dancing Stars“ so richtig ernst, denn in der zweiten Ausgabe des ORF-Tanzevents muss erstmals in dieser Staffel ein Paar die Show verlassen. Vor der ersten Entscheidung werden Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider, Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter, Anna Strigl & Herby Stanonik sowie Andi Wojta & Kati Kallus also ihr Bestes geben, um Jury und Publikum von ihren tänzerischen Qualitäten zu überzeugen. Auf den Tanzkarten der „Dancing Stars“ stehen diesmal Slowfox, Rumba, Cha Cha Cha, Samba, Tango sowie Langsamer und Wiener Walzer.

Julia Cencig © ORF/Klaus Titzer ×

Berühmter Gast-Juror

Balasz Ekker, Conchita und Maria Angelini-Santner © ORF ×

In der ersten Sendung musste kein Paar die Show verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar als erstes die Show verlassen muss, ein. Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker komplettiert diesmal Tom Neuwirth alias Conchita Wurst das Jury-Ensemble. "Die 'Dancing Stars‘-Bühne ist gemacht für große Momente – und ich bin gespannt, wer sie wirklich für sich erobert! Ich werde als Gastjurorin nicht nur auf Schritte und Haltung achten, sondern vor allem auf die Ausstrahlung. Möge das beste Gesamtpaket überzeugen!“, freut sich Conchita auf ihren neuen "Job".

Runde 2 - das sind die Tänze

Nach dem "Warm Up" in der ersten Show, stellen die Promis ihr Können diesmal zu folgenden Tänzen unter Beweis:

Paar 01: Wolfgang Fifi Pissecker & Conny Kreuter tanzen zu „City of Stars“ (Slowfox)

Paar 02: Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider tanzen zu „She’s the One“ (Rumba)

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Don’t Start Now“ (Cha Cha Cha)

Paar 04: Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu „Misery“ (Langsamer Walzer)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „Lose Control“ (Wiener Walzer)

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „SloMo“ (Samba)

Paar 07: Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu „Die With a Smile“ (Wiener Walzer)

Paar 08: Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu „Don’t Go Yet“ (Samba)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Santa Maria (Del Buen Ayre)“ (Tango)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „Too Good at Goodbyes“ (Rumba)

Simone Lugner & Danilo Campisi © ORF/Hans Leitner ×

Es bleibt somit spannend, wer als erstes den ORF-Ballroom verlassen muss.