"Dancing Stars": DAS sind die Showtänze der Finalisten

Der Countdown läuft, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Roben sind bereit: Paulus Bohl & Catharina Malek, Aaron Karl & Katya Mizera sowie Simone Lugner & Danilo Campisi geben noch einmal ihr Bestes und tanzen ihre letzten Schritte im Finale.

Wer „Dancing Star 2025“ wird, entscheidet - nach den ersten beiden Tänzen - zwischen den zwei verbliebenen Finalisten der berühmte "Showtanz", der ausschließlich vom Publikum bewertet wird. Das sind die einstudierten Show-Tänze:

Aaron Karl & Katya Mizera tanzen ihren Showtanz zum Motto „Das Licht und der Schatten in uns“ und zu einem Medley aus Lacrimosa KV 626 (Wolfgang Amadeus Mozart), „BFG Division“ (Mick Gordon) und „Beautiful Things“ (Benson Boone)

Aaron Karl und Katya Mizera © ORF/Klaus Titzer ×

Karl auf die Frage, was sich das Publikum von seinem Showtanz mit Katya Mizera erwarten darf? „Eine sehr persönliche Geschichte. Es geht um Ambition und darum, wie man das innere Feuer entfachen und am Brennen halten kann. Wir spielen viel mit Licht und Schatten und auch mit Spiegeln. Die Musik dafür habe ich selbst geschnitten und sehr persönliche Lieder ausgewählt – und zufälligerweise habe ich auch Katyas Lieblingslied ausgewählt, was mich sehr überrascht und gefreut hat.“

Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen ihren Showtanz zum Motto „Remontada“ und zu einem Medley aus „Oblivion“ (Astor Piazzolla ), „Propuesta Indecente“ (Romeo Santos) und „Gangsta’s Paradise“ ( 2WEI)

Paulus Bohl und Catharina Malek © ORF/Klaus Titzer ×

Was sich die Zuseher vom Showtanz erwarten dürfen? „Mord und Totschlag, Massenschlägerei, Leidenschaft und Sexappeal“, so Paulus Bohl. „Wir mussten uns schon sehr früh für die Musik und den Vibe des Showtanzes entscheiden – zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch nicht so ganz wusste, wohin es tänzerisch gehen soll. Bis dahin hat mir der Tango am meisten Spaß gemacht, und deswegen erinnert der Tanz an Italo-Mafia in New York und Michael Jacksons Musik-Video zu ‚Smooth Criminal‘.“

Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen ihren Showtanz zum Motto „Der Zauberer von Oz / Wicked“ und zu einem Medley aus „Over the Rainbow“ (Judy Garland, aus dem „Wicked“-Soundtrack), „We’re Off to See the Wizard“ (aus dem „Wicked“-Soundtrack) und „Defying Gravity“ aus dem („Wicked“-Soundtrack)

© orf ×

„Unser Tanz wird ein bisschen zauberhaft, verträumt, lustig und dramatisch“, gibt Simone Lugner einen ersten Einblick in den Showtanz. Und Danilo Campisi weiter: „Wir reisen in die fantastische Welt von Oz. Die Geschichte von Dorothy, Vogelscheuche, Zinnmann und Löwe und die Geschichte der Hexen von ‚Wicked‘ werden zusammen vertanzt. Es wird eine schöne, emotionale Show.“

Welche zwei Paare ihren Showtanz letztendlich performen dürfen, bleibt bis Freitagabend spannend.