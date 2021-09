Dancing Stars: Wer muss gehen?

Nach der Paar-Vorstellung und ersten Tänzen ist für ein Paar heute die Reise vorbei.

Ausgetanzt. Wer tanzt in die nächste Runde und wer verlässt als erstes Paar die Dancing Stars? Heute wird es ab 20.15 Uhr live in ORF 1 beim Tanzevent so richtig ernst, denn in der zweiten Ausgabe der 14. Staffel muss das erste Paar die Show verlassen. Zu den Wackelkandidaten zählen vor allem Goalie-Legende Otto Konrad und Ex-Radler Bernhard Kohl. Mit nur elf bzw. zehn Punkten aus der ersten Show, sind beide besonders gefährdet. Auch Designer Niko Niko könnte das Aus drohen, da er laut Juror Balázs Ekker „viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt“ war.



Favoritenrolle. Weniger Gedanken um ein Ausscheiden müssen sich heute TV-Beauty Nina Kraft und Kabarettistin Caroline Athanasiadis machen. Beide holten beim Auftakt mit 24 Punkten die Höchstwertung. Zum weiteren Favoritenkreis zählt auch ORF-Lady Kristina Inhof.