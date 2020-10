"Dancing Stars": Wer tanzt was?

Neben dem Einzeltanz müssen die Stars diese Woche auch einen Gruppentanz absolvieren.

Spannend. Letzte Woche wirbelte der Rauswurf von Drag Queen Tamara Mascara eine Menge Staub auf. Für die verbliebenen Kandidaten heißt es nun umso mehr alles geben, denn das Publikumsvoting kann auch jene treffen, die tänzerisch bei den Favoriten dabei waren.

Motto. Unter dem Titel „Roaring 20‘s“ werden die Promis am Freitag erstmals einen Gruppentanz bewältigen. Die Solo-Tänze werden dann wieder von der Jury bewertet. Für Moderatorin Silvia Schneider wird es diese Woche bei einem English Waltz zu Love Ain‘t Here Anymore romantisch. Schauspielerin Edita Malovcic tanzt einen Paso Doble zu The 5th von David Garrett, Marcos Nader wird bei einem Samba zu La Camisa Negra ins Schwitzen kommen und Norbert Oberhauser tanzt Rumba zu dem Titel Hero von Enrique Iglesias.

Die Tänze der vierten Runde