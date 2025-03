DAS ist der Grund für "Fifi" Pisseckers Aus bei "Dancing Stars"

Wie am Dienstag bekannt wurde, muss Kabarettist Wolfgang "Fifi" Pissecker seine Tanz-Karriere bereits nach der zweiten Show wieder beenden. Mit oe24 sprach er über den Grund seiner Entscheidung

"Es ist sehr ärgerlich und es tut mir ehrlich leid, vor allem auch für Conny", so ein sichtlich geknickter Fifi Pissecker am Telefon mit oe24. Der 60-jährige Sunny Boy scheidet bereits nach der zweiten Show - in der er sich sogar noch steigern konnte - freiwillig aus. Wobei freiwillig der falsche Ausdruck ist. "Ich muss leider auf ärztliches Anraten die Show verlassen", erklärt Fifi.

Fifi Pissecker und Conny Kreuter © ORF/Klaus Titzer ×

Eine Sehnentzündung im linken Bein bereits ihm leider Probleme. "Ich spüre es schon die längste Zeit und wurde in der letzten Show bereits getapet, weil ich Schmerzen hatte", seufzt der sympathische Kabarettist. "Leider dauert so eine Entzündung mehrere Woche oder sogar Monate, bis sie wieder komplett ausgeheilt ist", erklärt er weiter.

Wolfgang Pissecker mit Conny Kreuter © ORF/Roman Zach-Kiesling ×

"Wenn man einmal 60 ist, sollte man die Gesundheit in den Vordergrund stellen, und es hätte keinen Sinn gemacht weiterzutanzen", nimmt er sein Aus tapfer hin. Fifis Abgang bedeutet aber gleichzeitig, dass der nach Show zwei ausgeschiedene Stefan Koubek eine zweite Chance erhält und wieder in die Show kommt. Wie am Freitag letztendlich gewertet wird, berät der ORF noch.