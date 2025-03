Von „Lion King“ über „Peter Pan“ bis „Rock Me Amadeus“: Die „Dancing Stars“ laden am Freitag zur Musical-Night und versuchen Jury und Publikum diesmal mit Cha Cha Cha, Jive, Langsamem Walzer, Quickstep, Paso Doble, Samba, Slowfox, Tango und Wiener Walzer zu überzeugen.

Vor der zweiten Entscheidung stehen die neun Paare Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider, Anna Strigl & Herby Stanonik sowie Andi Wojta & Kati Kallus.

Nachdem Wolfgang Fifi Pissecker die ORF-Tanzshow wegen einer Sehnenentzündung und auf ärztliche Empfehlung verlassen musste, hat nun wieder der bereits ausgeschiedene Stefan Koubek die Möglichkeit, sein Können an der Seite von Tanzprofi Manuela Stöckl (Paar 07) unter Beweis zu stellen. Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker komplettiert diesmal Musical-Star Maya Hakvoort erstmals das Jury-Ensemble. „Ich wollte immer Tänzerin werden und war schon seit meinem vierten Lebensjahr in der Tanzschule. Meine Liebe zum Singen und Schauspielen war aber genauso groß, und ich habe gemerkt, dass es wirklich 1A-Tänzerinnen gab, die an mir vorbei tanzten. Dann habe ich mich für die anderen Disziplinen entschieden und mich spezialisiert. Trotzdem ist meine Liebe zum Tanz geblieben, und ich kann stolz sagen, dass ich im Musical ’Chicagoʻ getanzt habe. Umso mehr freue ich mich auf ’Dancing Starsʻ.“, so Hakvoort.

Musikauswahl und Votingnummern der neun Tanzpaare

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweilige Favoritin bzw. den jeweiligen Favoriten gevotet werden:

Anna Strigl und Herby Stanonik © ORF/Klaus Titzer Andreas Wojta mit Kati Kallus © ORF/Klaus Titzer Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin © ORF/Klaus Titzer Paulus Bohl und Catharina Malek © ORF/Klaus Titzer Heilwig Pfanzelter und Florian Gschaider © ORF/Klaus Titzer Aaron Karl und Katy Mizera © ORF/Klaus Titzer Stefan Koubek und Manuela Stöckl © ORF/Klaus Titzer Julia Cencig und Patrick Seebauer © ORF/Klaus Titzer Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Klaus Titzer Fifi Pissecker und Conny Kreuter

Paar 02: Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider tanzen zu „Distant Melody“ aus „Peter Pan“ (Langsamer Walzer)

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Tango the Night“ aus „Rock Me Amadeus“ (Tango)

Paar 04: Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu „The Phantom of the Opera“ aus „The Phantom of the Opera“ (Paso Doble)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „Footloose“ aus „Footloose“ (Jive)

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Good Morning“ aus „Singin’ in the Rain“ (Quickstep)

Paar 07: Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu „I Just Can’t Wait to Be King“ aus „Lion King“ (Samba)

Paar 08: Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu „Heart of Stone“ aus „Six“ (Slowfox)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Strangers Like Me“ aus „Tarzan“ (Cha Cha Cha)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „Burn“ aus „Hamilton“ (Wiener Walzer)

Bewertet werden die Tanzleistungen auch 2025 von Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und erneut einer wechselnden Gastjurorin bzw. einem wechselnden Gastjuror. Jedes Jurymitglied vergibt für die Darbietungen der „Dancing Stars“ bis zu zehn Punkte. Die Paare werden am Ende der Sendung nach ihrer Gesamtpunkteanzahl gereiht – das Paar mit der höchsten Wertung erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten).

Ebenso an der Entscheidung beteiligt ist das Publikum, das mittels Televoting für den jeweiligen Favoriten stimmen kann. Die Paare werden nach der Anzahl der für sie abgegebenen Votes gereiht – das Paar mit den meisten Stimmen erhält bis zu zehn Punkte. In „Dancing Stars – Das Voting“ werden die Jury- und Publikumspunkte addiert, das Paar mit der niedrigsten Gesamtpunktezahl muss die Sendung verlassen. Sollten sich zwei Paare den letzten Platz teilen, entscheiden die Publikumsvotes.