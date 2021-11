Wer tanzt heute ins Show-Finale?

Heute steigt die vorletzte Tanz-Show aus dem ORF-Ballroom.

Spannend. Vier Paare kämpfen in der neunten Show der Dancing Stars mit je zwei Einzeltänzen um den Einzug ins große Finale am 26. November. Neben Quickstep, Tango und Wiener Walzer gibt es ein Wiedersehen mit den Lieblingstänzen der Halbfinalisten Caroline Athanasiadis, Kristina Inhof, Jasmin Ouschan und Bernhard Kohl. Zusätzlich haben die vier Paare einen Salsa vorbereitet, mit dem in der Entscheidungsshow die zwei letztplatzierten Tanzpaare um das dritte Finalticket tanzen. Wer das letzte der drei Final-Tickets lösen kann, entscheidet diesmal allein das Publikum per Speed-Voting.