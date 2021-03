Stephie wurde im Finale einfach vom Bachelor ausgetauscht. Das gab es noch nie! So geht es ihr.

Die blonde Stephie wurde im Bachelor-Finale einfach von Niko Griesert ausgetauscht. Er holte die dunkelhaarige Michèle zurück, nachdem er sich seiner Gefühle nicht sicher war. So eine Situation hat es in vielen Jahren bei der Kuppelshow nicht gegeben...

© TVNOW

Kamen sich sehr nahe: Stephie und Niko

Bachelor: Jetzt spricht die fies abservierte Stephie

Für Stephie , die in der anderen Finalistin, Mimi, ihre einzige Konkurrenz sah, ein riesiger Schock. Bei Promiflash sagte sie nun, wie es ihr in der Situation ging: "Die Entscheidung, mich erst ins Finale mitzunehmen und dann 'auszutauschen' war natürlich alles andere als schön!" Doch Stephie hat auch Verständnis für Niko: "Aber am Ende des Tages muss er einfach auf sein Herz hören."

Fans stehen hinter Stephie

Auf Instagram wird die Blondine für ihre Einstellung gefeiert, als sympathisch, stark gepriesen.

Bäumchen wechsle dich beim Bachelor

Was mittlerweile bekannt ist: Stephie hats nicht am Schlimmsten getroffen. Mimi gewann zwar das Finale, wurde dann aber abserviert, denn Niko, ja richtig, ging die fesche Michèle nicht aus dem Kopf. Die hatte er übrigens zwei Mal schnöde rausgeschmissen... Ob das das letzte Kapitel in Liebesdingen beim Bachelor ist? Wer weiß... Noch einmal spannend wird es beim großen "Bachelor"-Wiedersehen am 24.3. auf RTL (ab 20.3. auf TVNOW).

© TVNOW

Bachelor - Das große Wiedersehen. Es wird heftig zugehen!