× Die Streaming-Highlights der Woche auf NETFLIX

Die Highlights der kommende Woche auf Netflix.

Sci-Fi-Serie: 7. Staffel von Black Mirror

"Black Mirror" ist eine preisgekrönte Anthologie-Serie von Charlie Brooker, die düstere Zukunftsszenarien mit Sci-Fi-Elementen wie Überwachung und Unterdrückung darstellt. Die 7. Staffel wird die Handlung der Folge "U.S.S. Callister" fortsetzen, in der eine Star Trek-Parodie mit rebellierenden Klonen gezeigt wurde. Die neue Folge trägt den Titel "U.S.S. Callister - Into Infinity" und wird von einem hochkarätigen Cast mit Awkwafina, Peter Capaldi, und Paul Giamatti besetzt.

»My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman«

© Hersteller ×

Staffel 5. Die Late-Night-Legende David Letterman moderiert eine Talkshow in kleiner Runde mit interessanten Gesprächen und unterhaltsamen Ausflügen mit bekannten Persönlichkeiten; Mit: David Letterman, Caitlin Clark und Miley Cyrus.

»Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing«

© Hersteller

In dieser aufschlussreichen Enthüllungsdoku berichten junge Menschen und ihre Eltern über Missbrauch und Ausbeutung in der Welt der Kinder-Influencer*innen.

»How to Sell Drugs Online (Fast)«

© Hersteller ×

Um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, beginnt ein Nerd, von zu Hause aus im Internet Ecstasy zu verkaufen, und wird schon bald zu einem der größten Dealer Europas; Mit: Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis und Lena Klenke.

Die Streaming-Starts der Woche auf Netflix

6. April



„Witch Watch“ – Fantasy-Anime

7. April



„Kill Tony“ – Stand-up-Comedy

„How to Sell Drugs Online (Fast)“ Staffel 4 – Comedy

„The Clubhouse: Ein Jahr mit den Red Sox“ – Sport-Doku

„Kian’s Bizarre B&B“ – Reality-TV

„My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman“ Staffel 5, Teil 2 – Talkshow

8. April

„Alle für Ella“ – Musical-Komödie

9. April



„Lo mejor del mundo“ – Komödie

„Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing“ – True-Crime-Doku

10. April



„Frozen Hot Boys“ – Teen-Komödie

„Black Mirror“ Staffel 7 – Sci-Fi-Mystery

„Moonrise“ – Fantasy-Anime

„North of North“ – Sitcom

11. April



„Meet the Khumalos“ – Romantische Komödie„Der Gärtner“ – Drama-Thriller„Pop the Balloon“ – Reality-Live-Event