× Die Top-Streaming-Starts auf NETFLIX

Die Streaming Highlights auf NETFLIX

Actionreiches Sci-Fi-Drama »Megalopolis«

In New Rome, einer einst glanzvollen, nun korrupten Metropole, will Visionär Cäsar Catiling die Stadt zu alter Stärke führen. Bürgermeister Franklyn Cicero, der um seine Macht und seinen Reichtum fürchtet, stellt sich ihm entgegen. Unerwartet steht Ciceros Tochter Julia an Cäsars Seite. Ein erbitterter Kampf um Macht, Zukunft und Liebe entbrennt.

Comedy: »The Four Seasons«

Die jahrzehntelange Freundschaft dreier Ehepaare wird auf die Probe gestellt, als ein Paar sich trennt und so die Tradition der vierteljährlichen Kurzreisen gefährdet; Mit: Tina Fey, Steve Carell und Colman Domingo.

Kulinarik-Doku: »Chef’s Table: Legends«

In dieser Emmy-nominierten Serie erfinden kulinarische Stars weltweit das „Gourmet“-Konzept mit innovativen Gerichten und verführerischen Desserts neu.

True-Crime-Doku: »Angi: (K)eine perfekte Mörderin«

2008: Modedesignerin Ana Páez tot in Barcelona. Die Doku "Angi" rollt das "fast perfekte Verbrechen" um María Ángeles Molina und den Tod ihres Mannes (1996) neu auf. War sie auch für Ana verantwortlich?

Weitere Highlights auf NETFLIX

Neue Serien auf Netflix:

28. April

„Rehragout Rendezvous“ – Krimi-Komödie

„Guglhupf Geschwader“ – Krimi-Komödie

30. April

„Exterritorial“ – Action

1. Mai

„Ihr größter Fan“ – Komödie

„Cocaine Shark“ – Horror

„I Saw the TV Glow“ – Horror

„Sharknado: 10th Universary“ – Horror

„Janet Planet“ – Independent-Drama

„Eins und Eins macht Vier“ – Familienkomödie

28. April

„Chef’s Table: Legends“ – Kulinarik-Doku (auf Netflix streamen)

30. April

„Eternauta“ – Sci-Fi-Action

„Wendepunkt: Der Vietnamkrieg“ – Doku

1. Mai

„The Sea Beyond: Mare Fuori – Zelle mit Aussicht“, Staffeln – Coming-of-Age-Drama

„Angi: (K)eine perfekte Mörderin“ – True-Crime-Doku

„Why I Dress Up for Love“ – Romantisches Drama

2. Mai„Der Schatten“ – Deutsches Thriller-Drama„Bad Boy“ – Coming-of-Age-Drama