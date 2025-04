× Die Top-Streaming-Starts auf SKY

Die Highlights auf SKY.

The Last of Us – Staffel 2

Die letzten Überlebenden der Menschheit kehren zurück – in den neuen Folgen der preisgekrönten Actionserie nach dem Kult-Game "The Last of Us": Fünf Jahre nachdem Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in einer Siedlung Unterschlupf gefunden haben, holt sie ihre Vergangenheit wieder ein.

Sci-Fi-Film: »Madame Web« mit Dacota Jones

Action. Als eine Rettungssanitäterin bemerkt, dass sie in die Zukunft sehen kann, setzt sie ihre neuen Kräfte ein, um drei Frauen vor einem spinnenartigen Bösewicht zu retten; Mit: Dakota Johnson, Sydney Sweeney und Isabela Merced.

»Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Jenseits der Grenze«

Neue Folge. Krimireihe nach den "Plattfuß"-Filmen mit Bud Spencer: Vincenzo, ein Schützling des legendären Kommissars Rizzo, kehrt nach Neapel zurück – und ermittelt mit eigenwilligen Methoden.

»Con Girl: Die vielen Leben einer Betrügerin«

2013 fand die Polizei in Dublin ein verängstigtes Mädchen, das sich als Betrügerin Samantha Azzopardi entpuppte. Die Doku "Con Girl" untersucht ihre erfundenen Identitäten.

»Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg«

2020 kaufte ein Amerikaner den FC Burnley, der unter Trainer Kompany wieder an die Spitze aufstieg.

Weitere Highlights der Woche

12. April