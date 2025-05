× Die Toten vom Bodensee: Das Geisterschiff

Ein alter Mordfall um „Die Toten vom Bodensee“ drängt am Sonntag, dem 18. Mai 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 sowie bereits am Samstag, dem 17. Mai, um 20.15 Uhr auf ORF ON gemeinsam mit dem „Geisterschiff“ an die Oberfläche.

Verbrechen. Für die Fischerin Victoria Ludolf (Magdalena Kronschläger) mutet es wie eine Szene aus einem Horrorfilm an, als ihr mitten auf dem Bodensee ein zerfallenes Boot entgegentreibt. An Bord die festgebundene und bereits skelettierte Leiche des 16-jährigen Roman Steingass (Valentin Hagg), der als Hauptverdächtiger im Mordfall Anouk Bergdorf vor 15 Jahren spurlos verschwand. Oberländer (Matthias Koeberlin) war seinerzeit leitender Ermittler und steht jetzt erneut den traumatisierten Familien von Anouk und Roman gegenüber. © Hersteller × Als Fischerin Ludolf einen Tag später ebenfalls ermordet und mit einem Stück Seil vom „Geisterschiff“ in der Hand aufgefunden wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung, denn plötzlich sind sämtliche Beteiligte des alten Mordfalls verdächtig.