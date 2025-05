DIESER Star ist beim "Scrubs"-Reboot mit dabei

Er war der charmante Tagträumer im Kittel, der mit inneren Monologen die Herzen von Millionen Zuschauern eroberte: Dr. John "J. D." Dorian ist zurück! Schauspieler Zach Braff (50) übernimmt im geplanten "Scrubs"-Reboot erneut seine Paraderolle – und Fans der Kultserie dürfen aufatmen.

Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Braff offiziell beim US-Sender ABC unterschrieben. Der Schauspieler bestätigte seine Rückkehr auch persönlich in einer Instagram-Story. Zach Braff ist damit das erste Mitglied der Originalbesetzung, das offiziell für das "Scrubs"-Comeback bestätigt ist. Die Krankenhaus-Sitcom lief von 2001 bis 2010 und zählt heute zu den beliebtesten Serien der 2000er-Jahre. Als sensibler Assistenzarzt J. D. führte Braff das Publikum durch die chaotische Welt des „Sacred Heart Hospital“ – mit Herz, Humor und einer Prise Selbstironie.

Zach Braff © Instagram

Ob auch andere Kult-Stars wie Donald Faison (50) als Dr. Turk oder Sarah Chalke (48) als Dr. Elliot Reid wieder mit an Bord sind, ist derzeit noch unklar. Doch die Chancen stehen gut: Serienschöpfer Bill Lawrence (56) ist als Produzent bestätigt und hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr ihn die Idee eines Reboots reizt. ABC hatte bereits im Dezember 2024 bekannt gegeben, dass an einer Neuauflage gearbeitet werde.

© Photo Press Service, www.photopress.at

Lawrence stellte in einem Interview mit "Deadline" klar, dass es sich nicht um ein reines Revival handeln werde. Vielmehr solle das neue "Scrubs" eine Mischung aus bekannten Figuren und frischen Charakteren werden – eine moderne Weiterentwicklung des Erfolgsformats. „Die alten Charaktere tauchen wieder auf, aber wir erzählen auch neue Geschichten“, so Lawrence.

Ein konkreter Starttermin für das Reboot steht noch nicht fest, doch klar ist: Die Rückkehr von Dr. J. D. dürfte bei vielen Zuschauern nostalgische Seriengefühle wecken – und neue Fans für das legendäre Medical-Comedy-Format begeistern.