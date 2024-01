Dschungelcamp: Liebes-Wirbel um Mike und Leyla - Gab es einen Kuss?

Die zwei nähern sich gefährlich an!

Großer Wirbel im Dschungel um Mike und Leyla, was läuft da zwischen den beiden?

Zusammen auf Schatzsuche

Leyla und Mike haben sich an Tag 9 auf Nachtschatzsuche begeben. Für ihre Aufgabe sind Finger und präzise Handarbeit von Vorteil. Sie müssen so viele Pakete wie möglich über die Nacht retten. Leuchtet eine Glühbirne auf, müssen die zwei Dschungelstars so schnell wie möglich dieses Paket mit den Stäben greifen und hochhalten. Geht die Lampe wieder aus, können sie das Paket wieder abstellen. Fällt ein Paket runter, ist es verloren. Alle Pakete, die sie sicher durch die Nacht bringen, gehören den Campern!

Versuchung war zu groß

Doch dann kommt die große Versuchung: Entweder können die zwei die gewonnen Pakete mit ins Camp nehmen oder ein Stück Pizza selber essen. Sie nehmen die Pizza! Währenddessen läuft Kim im Camp Amok und will von jedem Camper wissen, wo die beiden stecken…

Kim voll am Durchdrehen

"Wo ist die Schatzkiste?", fragt Kim den Schatzsucher Mike am frühen Morgen neugierig. Mike wortkarg: "Siehst du gleich." Kim: "Die haben sie nicht gefunden oder sie haben es verkackt." Fabio will von Mike wissen, was er im Gesicht hat. Mike: "Ein Schlangenbiss!" Und Fabio: "Oder ein Knutschfleck von der Wanderung?" Er würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass zwischen Mike und Leyla nicht doch etwas lief. "Vielleicht haben sie ein kleines Geheimnis?" Als alle Camper sich am Lagerfeuer versammelt haben, erklären Mike und Leyla ihre Schatzsuche und beichten peinlich berührt: Sie haben ein Stück Pizza bei ihrer Schatzsuche selbst gefuttert und nicht mit den anderen geteilt.

© RTL ×

Enttäuscht

David ist enttäuscht, er hätte sich über ein kleines Pizzastück gefreut. Kim freut sich im Dschungeltelefon: "Wenn Mike und ich gegangen wären, wäre das Kondom ins Spiel gekommen." Und zu Tim am Feuer: "Ich bin horny!" Auch Fabio glaubt immer noch nicht, dass Mike und Leyla sich nicht doch nähergekommen sind. "Ich kann mir gut vorstellen, was alles so abgegangen ist. Die finden sich schon ganz nett und sympathisch." Er wolle weiter ein Auge auf Mike und Leyla werfen, weil er sonst nix zu tun hat, so Fabio.

Von mir aus Kuss

Leyla spricht im Dschungeltelefon über die gemeinsame Schatzsuche mit Mike: "Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können. Der hat so süße Teddybär-Augen. Der ist schon cute. Aber von seiner Seite gibt es einen großen Punkt, warum das nicht funktioniert." Mit Eugen Lopez, Mikes Begleitperson in Australien, habe sie mal Kontakt gehabt, so Leyla. "Da war aber nie etwas Körperliches oder etwas mit Gefühlen. Aber aus diesem Grund ist Mike gehemmt." Dann schlägt Leyla verschmitzt vor, Eugen zu bitten, er möge doch mal einen Brief an Mike schreiben. "Mit der Dschungelpost per Express, weil wir es hier eilig haben. Einfach ein Zweizeiler: 'Hi Bro, alles ist in Ordnung. Liebe Grüße Eugen'."