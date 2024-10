Fans geschockt! Aus für "Germany's Next Topmodel"

Ist nach 19 Staffeln jetzt endgültig Schluss mit Heidi Klums Topmodel-Show?

19 Staffeln lang sorgte Heidi Klum mit "Germany's Next Topmodel" für Kopfschütteln, Jubel und Tränen. Über die Jahre machte das Format einen gigantischen Wandel durch. In der letzten Staffel waren erstmals auch Männer bei den Castings erlaubt. Vielleicht war das jedoch das letzte Mal, dass Heidi und ihre Models überhaupt über den TV-Laufsteg liefen. Denn der Vertrag mit ProSieben ist heuer ausgelaufen.

Jubiläumsstaffel in Gefahr?

Der Sender hat jedoch gute Nachrichten, denn so schnell, wie er ausgelaufen ist, wurde er auch verlängert. Und das gleich um mehrere Jahre. Die 20 Staffel wird also die große Jubiläums-Saison. Hier darf man sich bestimmt über einige Überraschungen freuen.





Posting bestätigt weitere Staffeln

Was genau die Produzenten planen, ist noch nicht bekannt. Im Posting von "Germany's Next Topmodel" heißt es nur: Mehr ProSieben. Mehr Joyn. Heidi Klum und ProSieben verlängern ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre. Und nicht nur das. Seit Dienstag laufen die Dreharbeiten zur glamourösen, 20. Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ in München.