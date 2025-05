Joko, Klaas und ihre Teams treten zum weltweiten Kräftemessen an.

Diesmal wird es für das Team Klaas recht tiefgründig: Lucy Diakovska muss nämlich in Schweden mit einem Eisloch frostige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren soll. Im Team Joko hingegen wird Nikeata Thompson in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert.

Axel Stein muss sich erneut in Liechtenstein beweisen und soll dort ebenfalls mit dem Feuer spielen.