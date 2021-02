Nacktalarm bei 'Germany's Next Topmodel' - Kandidatinnen nackt und Heidi Klum auch!

Heidi Klum bringt das Motto der " Germanys Next Topmodel "-Ausgabe auf Instagram perfekt auf den Punkt: "Was wäre der Nackt-Walk ohne Nackt-Jury?" Dieses Mal richtet neben Heidi die Starfotografin Ellen von Unwerth über Gedeih und Verderb der GNTM-Määädchen. Heidi : „Heute werden meine Mädchen als Femme fatale laufen und das wohl weiblichste aller Outfits tragen, nämlich gar keins.“

GNTM: Heute zieht Heidi sich und ihre Mädchen aus

Weil gleiches Recht für alle gilt, sind eben auch alle nackt. Doch, wir erinnern uns, wie es in den letzten Staffeln war. Da sorgte das Nackt-Shooting gerne für Tränen bei den meist noch sehr unerfahrenen Nachwuchsmodels. Wie das in dieser Staffel ist? In eine Menge Schaum gehüllt geht es über den Catwalk. Wie der perfekte Schaum-Walk aussieht, bereitet #GNTM-Model Ana (20, Neu-Ulm) noch Kopfzerbrechen: „Wie soll ich denn da selbstbewusst laufen?“

Vorteile beim Nackt-Walk

Andere -Anwärterinnen freuen sich auf die besondere Challenge. Alex (23, Köln): „Also ich für meinen Teil bin super entspannt. Ich sehe das alles nicht so eng, am Ende des Tages ist es ein Job.“ Jasmine (21, Wien) fügt hinzu: „Es ist für mich kein Problem. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und das kann ich auch zeigen.“ Und auch Soulin schmunzelt: „Leute, seht es von der guten Seite. Wir werden heute nicht so viel Zeit beim Styling benötigen.“