GNTM-Finale: Spoiler-Panne - verrät ProSieben hier die Siegerin?

Riesen-Wirbel um GNTM. Wurde durch eine Panne bei Prosieben die Siegerin bereits gespoilert? Oder stand sie gar von Anfang an fest?

Heftige Spekulationen erschüttern die GNTM-Welt. Im Internet kursiert ein Video, welches die Kandidatinnen der 18. Staffel von Heidi Klums "Germany's next Topmodel" auf der offiziellen ProSieben-Seite zeigt. Dabei fällt auf: Die Bilder der Kandidatinnen, die bereits rausgeflogen sind, sind in der richtigen chronologischen Reihenfolge aufgelistet. Folgt man nun der Logik der richtigen Reihenfolge und scrollt weiter zu den Kandidatinnen noch dabei sind, dann müsste Selma am Ende als Siegerin der 18. Staffel von "GNTM" hervorgehen.

Auf Platz zwei würde Nicole landen und der dritte Podestplatz ginge an Somajia. Natürlich sind das nur reine Spekulationen, zumal die Sendung live ist und es somit unmöglich wäre, die Gewinnerin vor der Aufzeichnung zu bestimmen. Es sei denn, und hier kommen die wilden Spekulationen ins Spiel, die Siegerin stand von Anfang an fest.

Folgt man der Logik des im Internet kursierenden Videos, dann dürfte Selma heute Abend das große Finale für sich entscheiden.

Einige Nutzer merken unter dem Video an, dass die Reihenfolge äußerst realistisch sei. Aber die einzige Möglichkeit, die Gewinnerin vor der Live-Sendung festzulegen, wäre, wenn alles ein abgekartetes Spiel sei. So die Mutmaßung einiger Internet-User. Eine weitere bekräftig diesen Verdacht, in dem sie schreibt: „Natürlich steht das schon fest. Die müssen doch die Hefte mit dem Cover schon vorher drucken, damit die ab Freitag erhältlich sind." Andere halten dagegen, befürchten, dass Selma jetzt durch den angeblichen Spoiler nicht mehr gewinnen werde: „Oooooder... dieser Spoiler kostet Selma den Gewinn, weil ProSieben das aufgrund dieser Vermutung ändert, wenn es mehr Leute erreicht."

Cassy, Ida und Selma. Letztere kämpft noch um die GNTM-Krone

Am Ende bleiben es nur wilde Spekulationen und wer am Ende wirklich gewinnt, weiß man erst mit Sicherheit nach dem heutigen Live-Finale, welches ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen ist. Musikalisch untermalt wird das große Finale von den Scorpions, Loreen und Kim Petras. Als Gast-Juroren werden Heidi Klums Tochter Leni, Paul Gaultier und Christian Cowan Platz nehmen. Star-Gast des Abends ist Jennifer Lawrence.

Die Finalistinnen im Überblick: