Leni Klum zeigt ihr Liebesglück

Heidi Klums Tochert Leni (17) postet ein süßes Valentinstags-Selfie mit Freund Aris.

Lange zeit hielt sie ihren Freund geheim. Pünktlich zum Valentinstag aber machte Nachwuchsmodel Leni Klum (17) ihrem Herzblatt Aris Rechevski (18) eine Liebeserklärung via Instagram. Die Tochter von Heidi Klum (48) und Flavio Briatore (71) postete einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten, samt überraschender Liebesbotschaft.

Schon drei Jahre zusammen

"3rd valentines with you" ("3. Valentinstag mit dir") kommentierte die 17-Jährige das Kuschel-Foto, das die beiden Teenager Arm in Arm zeigt. Demnach sind Leni und Aris schon seit drei Jahren ein Paar - eine Überraschung für Lenis Fans.