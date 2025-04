× Händler legt Hand an bei »Bares für Rares Österreich«

Ist es Trödel oder teure Rarität?

Bares für Rares Österreich erfreut sich großer Beliebtheit und hatte bereits viele Menschen mit hochinteressanten Gegenständen und Geschichten aus den unterschiedlichsten Teilen des Landes zu Gast. Nun ist es Zeit, die beliebtesten Stücke zusammenzufassen und dabei auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

In den Best Of's wird zudem die vom Händler erworbene Rarität und dessen weiterer Prozess (Verkauf, Restaurierung etc.) nochmals genauer beleuchtet. Freuen Sie sich auf ein weiteres Bares für Rares Österreich "Best Of"!