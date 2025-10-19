"Sturm kommt auf": zeigt Josef Hader und Verena Altenberger in düsterer Zeit.

Düster und hart ist der neue von ZDF und ORF produzierte TV-Zweiteiler, "Sturm kommt auf", nach der Buchvorlage "Unruhe um einen Friedfertigen". Darin spielen Stars wie Verena Altenberger, Josef Hader, Johannes Silberschneider oder Sebastian Bezzel mit.

Verhängnis

Hader konnte man bislang selten in einer derart heftigen Rolle erleben. Der Film dreht sich um den bayerischen Schuster Julius Kraus, dessen jüdische Wurzeln ihm in der Zwischenkriegszeit zum Verhängnis werden. In einem Gespräch mit der APA beschreibt Hader seinen Julius so: "Er ist jedenfalls kein mutiger Mensch. Er ist auch kein - wie es im Buchtitel heißt - Friedfertiger, sondern eher einer, der Angst hat und versucht, nicht aufzufallen, sondern irgendwie durchzukommen. Insofern ist er jemand, der uns allen sehr ähnlich ist und versucht, mit einer gewissen Feigheit zu überleben. Im Lauf der Geschichte wird er allerdings immer mutiger, weil die ganze Welt um ihn herum zusammenbricht und er sich wahrscheinlich denkt: Jetzt ist eh alles schon wurscht."

Hader erklärt weiter, das Publikum könne etwas aus Filmen wie diesem mitnehmen: "Es hat einen Sinn, solche Filme zu machen und anzuschauen, weil man dadurch einen sinnlichen Eindruck dieser Zeit bekommt und vielleicht doch was lernt für die Gegenwart."



Zu sehen ist der Zweiteiler am 22. und 23. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. je einen Tag davor auf ORF ON.