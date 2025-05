× Kabarett: »Simpl Revue: Paradies dringend gesucht«

Heute bleibt kein Auge trocken.

Entertainment. In der neuen Simpl Revue entführen Michael Niavarani und Jenny Frankl das Publikum auf eine humorvolle Reise durch die Absurditäten des modernen Lebens. Unter der Regie von Michael Niavarani und Helena Steele wird die Suche nach dem ultimativen Paradies auf den Prüfstand gestellt.

In einer Welt, in der wir uns selbst aus dem Paradies vertrieben haben, fragen wir uns: War es wirklich so schön? Während wir für den neuesten Apple anstehen, anstatt den Apfel der Erkenntnis zu kosten, stellt sich die Frage: Gibt es ein neues Paradies zu ersteigern? Auf der Insel der Seligen lachen wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Das Ensemble des Kabarett Simpl garantiert für ein weiche Landung, denn nichts nehmen sie so ernst wie den Humor. Das Ensemble, bestehend aus Katharina Dorian, Jenny Frankl, Ariana Schirasi-Fard, Joachim Brandl, Julian Loidl, Matthias Mamedof und Bernhard Murg, liefert einen Abend voller Lachen und Nachdenklichkeit. Joachim Brandl führt als Conférencier durch den Abend.