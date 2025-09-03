Kult-Serie geht weiter: Lady Gaga wird zum Geist in „Wednesday“

Die Spekulationen hatten wochenlang angehalten, nun ist das Geheimnis gelüftet: Lady Gaga (38) feiert in den neuen Folgen der Netflix-Serie „Wednesday“ ihr Debüt. Seit dem 3. September sind die letzten vier Episoden von Staffel 2 online – mit einem Auftritt, der Fans überrascht

Netflix hielt Gagas Gastrolle bis zuletzt geheim. Während Fans auf eine neue Direktorin oder Gegenspielerin tippten, zeigt sich die Wahrheit in Folge 6: Gaga verkörpert Rosaline Rotwood, eine verstorbene Lehrerin mit übersinnlicher Gabe. Wednesday trifft sie als geisterhafte Erscheinung auf dem Friedhof.

Lady Gaga als Geist in "Wednesday" © Netflix

Die Vision fordert von der Schülerin einen ungewöhnlichen Preis: Sie muss mit Mitbewohnerin Enid den Körper tauschen. Die Handlung bringt nicht nur Spannung, sondern auch Humor. Enid nutzt die Situation, um sich an ihrer Mitbewohnerin zu rächen – mit einem provokanten Auftritt auf dem Pausenhof. Im Körper von Wednesday tanzt sie eine knallbunte K-Pop-Choreografie, bewusst überzeichnet und klar auf Viralität angelegt. Netflix setzt auf grelle Beats und Moves, die für TikTok-Edits prädestiniert sind.

© Netflix

Viralität als Konzept

Auch in Folge 7 geht es weiter: Eine weitere Tanzszene, erneut mit perfekter Choreografie, diesmal begleitet von Lady Gagas Song „The Dead Dance“. Passend zum Serienmoment hat die Sängerin den Track zeitgleich veröffentlicht – und liefert am heutigen Mittwoch um 18 Uhr das Musikvideo nach. Ein Marketing-Schachzug, der Serie und Popstar gleichermaßen ins Gespräch bringt.

Obwohl Lady Gaga nur kurz in der Serie zu sehen ist, prägt sie die Handlung. Als Vision, Stimme und Soundtrack begleitet sie die Figuren – und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. „Wednesday“ beweist mit diesem Gastauftritt erneut, wie Serienhits 2025 mit Musik, Netzphänomenen und Stars clever verknüpft werden.