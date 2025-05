Magazin: »Bares für Rares Österreich«

Trödel oder teure Rarität? - Die Experten kennen sich aus.

ServusTV präsentiert das Erfolgsformat „Bares für Rares“ in einer österreichischen Version! In „Bares für Rares“ werden Kuriositäten und in Vergessenheit geratene oder auf dem Dachboden gefundene Raritäten präsentiert. Moderator Willi Gabalier vermittelt zwischen den österreichischen Händlern und Anbietern, wobei immer Spannendes, Überraschendes und wahrhaft Kurioses geschieht.

© Hersteller ×

Am Ende stellt sich immer dieselbe Frage: Trödel oder teure Rarität? - Die Experten kennen sich aus.