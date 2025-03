Nach Essstörungs-Beichte: Let's Dance Star Paola Maria kriegt Infusion!

Achtung-Triggerwarnung! Zuerst beichtet der Let's Dance Star die Essstörung, jetzt meldet SIE sich aus dem Krankenhaus, während sie eine Infusion kriegt - denn sie kann nichts essen!

Let's Dance Star Paola Maria geht es momentan gar nicht gut! Mitten in der Hochphase von Let's Dance gesteht die Influencerin, dass sie eine Essstörung hat. Ihre neuste Story bereitet den Fans große Sorgen, denn sie liegt jetzt im Krankenhaus und bekommt eine Infusionsspritze.

"Vitamininfusion"

Auf Instagram meldet sich die deutsche Schönheit zu Wort. Leider ziemlich angeschlagen - sie macht einen Schwenker auf ihren Arm, denn sie bekommt gerade eine "Vitamininfusion".

© instagram: @paola ×

Isst nur kleine "Snacks"

Sie kann einfach nicht essen. Hin und wieder gönnt sich Paola Maria zwar "Erdbeeren oder Nüsse", doch das sei - und das gesteht sie sich auch selbst ein - lange nicht das, was ihr Körper jetzt brauche.

Die Lage sei "beschissen"

Außerdem meldet sie sich zum ersten Mal wieder zu dem Thema, seit sie vor einigen Tagen auf Instagram in einem Reel von ihrer Essstörung erzählt hat. Doch weiter vertiefen möchte sie nicht: "Die Lage ist beschissen. Ich will nicht mehr darüber reden, ich will nicht darüber reden."

Das Tanzen lenke sie sehr ab und so könne sie dieses schwierige Thema von ihr "wegstoßen". "Ich habe einfach keinen Hunger", fügt sie verzweifelt hinzu.

Die Story geht nur ein paar Sekunden und hinterlässt ihre Follower besorgt zurück.