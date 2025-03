Knutsch-Alarm um Verona Pooth bei "Let's Dance"

Mit dieser spontanen Kuss-Aktion hatte am Freitagabend wohl niemand gerechnet! In der aktuellen Live-Show von "Let's Dance" sorgte Werbe-Ikone Verona Pooth (56) für einen echten Überraschungsmoment, als sie Moderator Daniel Hartwich (46) einen unerwarteten Kuss auf den Mund drückte.

Eigentlich war Verona Pooth nur als stolze Mama im Publikum, um ihren Sohn Diego Pooth (21) anzufeuern. Der Nachwuchsstar ist einer der diesjährigen Kandidaten und schlug sich bisher beachtlich auf dem Tanzparkett. „Das hat er nicht von mir“, witzelte Verona über Diegos Tanz-Talent. Während sich ihr Sohn auf seinen Wiener Walzer mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) vorbereitete, nutzte Moderator Daniel Hartwich die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit Verona – und das nahm eine unerwartete Wendung.

Verona Pooth küsst Daniel Hartwich © Getty ×

Die Entertainerin plauderte gewohnt charmant drauflos und verriet mit einem Augenzwinkern: „Als Diego die Anfrage für die Show bekam, habe ich zu ihm gesagt: ‚Du bist jung, du bist Student, du brauchst das Geld. Tu, was man dir sagt.‘“ Doch dann platzte es aus ihr heraus: „Ich bin so aufgeregt, ich muss dich jetzt küssen!“ Zunächst landete ihr Kuss auf Hartwichs Wange. Doch als dieser scherzte: „Früher bin ich noch auf den Mund geküsst worden“, ließ sich Verona nicht lange bitten – und drückte ihm unter tosendem Applaus des Publikums einen Kuss auf die Lippen. Der Moderator nahm die Aktion mit Humor und flachste: „Endlich, Verona! Was wird wohl unser gemeinsames Kind hier mal tanzen?“

Daniel Hartwich, Diego Pooth und Ekaterina Leonova © Getty ×

Kurz darauf gehörte die Bühne wieder Verona Pooths Sohn Diego. Zusammen mit Ekaterina Leonova legte er einen gefühlvollen Wiener Walzer zu „Bed of Roses“ von Bon Jovi hin. Nach seinem Auftritt zeigte sich der 21-Jährige begeistert – aber auch ein wenig irritiert: „Wenn meine Mama da ist, weiß man nie, was einen erwartet.“ Sein Fazit: „Der Kuss hat mich aus dem Konzept gebracht.“ Hartwich konterte grinsend: „Du darfst mich jetzt Papa nennen.“ Die Jury zeigte sich dennoch zufrieden mit Diegos Performance und belohnte ihn mit soliden 18 Punkten.