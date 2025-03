Das geht zu weit für Danilo Campisi und von seinen Fans gibt's Unterstützung!

Bislang haben sich Simone Lugner und ihr Tanzpartner Danilo Campisi bestens verstanden!

Gutes Team

Die ersten Proben für den fulminanten Start von Dancing Stars am Freitag 14.3. waren zwar hart aber auch voller Freude für die zwei. Sie scheinen ein ideales Tanzpaar abzugeben, lachen gemeinsam und motivieren sich gegenseitig - wie auch immer wieder auf den sozialen Kanälen der beiden zu sehen ist.

Das geht gar nicht

Doch nun ist etwas vorgefallen, das Danilo Campisi nicht so einfach wegstecken kann. In einer Instastory, die Simone gepostet hat, ist alles zu sehen. Campisi ist im Hintergrund zu hören wie er Simone verzweifelt fragt: "Warum machst du das?" Und dann feststellt: "Das tut wirklich weh! Ich dachte, wir verstehen uns und du hast mich gern!"

Viel Zuspruch

Auch von seinen Fans bekommt Danilo großen Zuspruch in der Angelegenheit: "DAS geht gar nicht" ist zu lesen. Und "Oh Gott!", "Ich hoffe, du hast geschimpft!"

Doch, was ist passiert? Simone hat beim gemeinsamen Essen die Spaghetti geschnitten! Ein absolutes No-Go für jeden Italiener, da tut's im Herzen weh! Noch am Tag danach, beim Früh-Training lässt Danilo die Angelegenheit nicht los, er will wissen, ob Simone die Aktion bereue? Doch die bleibt verständnislos: "Nein!" Wie gut, dass die zwei sich trotzdem verstehen.