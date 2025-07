Nach Harry Potter: ER ist der neue "Hagrid"-Star

Nach dem neuen Harry Potter zeigt HBO jetzt auch das erste Foto von Nick Frost in seiner Rolle als Hagrid - aber nicht alle Fans sind mit der Besetzung der Rolle zufrieden

HBO hat das erste Bild von Nick Frost (53) als Rubeus Hagrid in der kommenden Harry Potter-Serie veröffentlicht – und das Netz reagiert gespalten. Mit wildem Haar, vollem Bart, olivgrünem Mantel und breitem Gürtel erinnert Frosts Erscheinung an die ikonische Darstellung des Halbriesen durch Robbie Coltrane (†), der Hagrid zwischen 2001 und 2011 in den Filmen verkörperte. Doch während viele Fans Frost als Schauspieler loben, stößt die visuelle Umsetzung auf Kritik: "Die Perücke und der Bart wirken unnatürlich", heißt es in Kommentaren auf Instagram. Andere vergleichen das Outfit mit einem Cosplay oder Halloween-Kostüm.

Nick Frost als "Hagrid" © HBO max

Trotz der kritischen Stimmen betont Frost im Interview mit Collider, dass er Hagrid auf seine eigene Weise interpretiere: „Ich werde niemals versuchen, Robbie zu sein.“ Für ihn sei klar: „Man wird gecastet, weil man etwas Eigenes mitbringt.“

Bereits einen Tag zuvor veröffentlichte HBO das erste Foto von Dominic McLaughlin als Harry Potter. Seine Ähnlichkeit mit der Romanfigur begeistert viele – auch wenn die Platzierung der ikonischen Blitznarbe für Diskussionen sorgt. Die Serie soll 2027 bei HBO und HBO Max starten, auch in Deutschland.