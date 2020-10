Schlagerstar Michael Wendler ist nicht länger in der DSDS-Jury. Das soll sein Ersatz sein...

Zuerst hatte er den Flieger nach Deutschland verpasst, dann schied er nach eigenen Wünschen mit großem Trara und einem Verschwörungsvideo auf Instagram bei der DSDS-Jury aus: Der Wendler sitzt nicht länger in der Jury des Gesangswettbewerbs.

DSDS: Jury nur zu dritt?

Bei ihm und seiner Laura Müller scheint alles so zu sein wie immer; sie leben ihren Alltag in Florida. Doch bei RTL brodelts hinter den Kulissen. Denn die große Frage ist: Wer soll statt dem Wendler in die Jury geholt werden? Dieter Bohlen hat es schon vor einiger Zeit gesagt: Eine Jury kann man auch zu dritt führen. In der Vergangenheit hat das sogar ganz hervorragend geklappt. Das wäre jedenfalls ein denkbares Szenario für die Show.

Comeback für IHN?

Einer hat sich schon angeboten, den Job zu machen: DSDS-Gewinner Pietro Lombardi. Kaum ein Juror war jemals so beliebt wie er! In zwei Staffeln konnte er sein Können bereits beweisen, vielleicht gibt es ein Revival für Pietro... Zu Bild sagte der Sänger: "Ihr könnt mich nachts um drei aus dem Bett auf den Jury-Stuhl setzen. Ich bin da und wach!"

ER soll zum DSDS-Retter werden

Ein weiterer Sänger war schon mal mit dabei in der Jury und sehr beliebt: Florian Silbereisen! Viele Fans wünschen sich ein Comeback für ihn neben Dieter Bohlen. Pikantes Detail: Er sprang schon einmal ein, als ein Jurymitglied - Xavier Naidoo - wegen Verschwörungstheorien aus der Show geworfen wurde. Senderchef Jörg Graf lässt sich noch alle Optionen offen...

