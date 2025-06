Netflix-Austro-Hit "Crooks" ist zurück in Wien

Noch bis Anfang Juli laufen in Wien die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des internationalen Serienhits „Crooks“. Mit dabei das Hauptdarsteller-Duo Frederick Lau und Christoph Krutzler sowie US-Schauspieler Mark Ivanir, inszeniert von Regisseur Marvin Kren

Es ist bereits die fünfte internationale Produktion, die durch das Vienna Film Incentive gefördert wird. Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus, sieht in internationalen Dreharbeiten einen wichtigen Hebel für den Wirtschaftsstandort Wien und die Tourismuswirtschaft. Die erste Staffel der Gangster-Serie mit viel Wiener Schmäh war ein weltweiter Netflix-Hit und erreichte ein Millionenpublikum.

Jetzt geht die Geschichte um Ex-Safeknacker Charly (gespielt von Frederick Lau) und Unterwelt-Taxler Joseph (Christoph Krutzler) in die zweite Runde. Für „Crooks 2“ fanden die Dreharbeiten bereits an ikonischen Wiener Schauplätzen statt – darunter der Kohlmarkt, der Graben, der Volksgarten, das Burgtheater, der Rathauskeller, das Palais Rasumofsky sowie zahlreiche Parkhäuser und Garagen. In den kommenden Wochen stehen weitere Drehs in Wien und Umgebung auf dem Plan. Regie führt erneut der Wiener Marvin Kren, der für „Crooks“ mit dem renommierten „Blauen Panther – Streaming & TV Award“ als „Bester Showrunner und Creator“ ausgezeichnet wurde – als erster Österreicher überhaupt.