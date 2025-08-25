Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Fall for Me
© Julia Terjung/Netflix

Heißer Streifen

Netflix-Erotikthriller "Fall for Me" wird zum Hit, fällt aber bei Kritik durch

25.08.25, 10:29
Teilen

Alle wollen diesen Film sehen, doch über die Handlung wird viel gelästert. Wie finden Sie den Streifen?

Sherry Hormann, Regisseurin der Kampusch-Biografie "3096 Tage", brachte den Erotikthriller "Fall for Me" zu Netflix.

Mehr zum Thema

Darum geht's bei "Fall for Me"

Darin erzählt die Filmemacherin von Lilli (Svenja Jung), die beim Besuch ihrer kleinen Schwester Valerie (Antje Traune) auf Mallorca von deren Plänen einer übereilten Heirat erfährt. Lilli stellt Nachforschungen an und verfällt dabei selbst dem mysteriösen Clubmanager Tom (Theo Trebs). Doch Tom hat dunkle Geheimnisse. 

Fall for Me
© Julia Terjung/Netflix

Kritiken sind hart

Erotische Filme sind seit jeher oft in den Netflix-Charts vertreten. Man erinnere sich an "365 Days", der trotz fragwürdigem Inhalt (es ist die Geschichte einer Entführung, garniert mit viel sexueller Gewalt) zum Hit wurde. Kritiker:innen lästern nun, dass es nicht viel mehr brauche als einen Mix aus Sex, Glamour und schöner Landschaft, um auf Netflix zu punkten. Prisma.de urteilt: "Fall For Me" auf Netflix will mit Erotik und Drama punkten, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Film unter der Regie von Sherry Hormann zeigt schöne Bilder, bietet aber wenig Substanz."

Die Süddeutsche Zeitung schreibt sogar der Film sei ein "Erotikdrama mit dem Sexappeal eines Möbelhauskatalogs".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden