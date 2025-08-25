Netflix-Erotikthriller "Fall for Me" wird zum Hit, fällt aber bei Kritik durch

Alle wollen diesen Film sehen, doch über die Handlung wird viel gelästert. Wie finden Sie den Streifen?

Sherry Hormann, Regisseurin der Kampusch-Biografie "3096 Tage", brachte den Erotikthriller "Fall for Me" zu Netflix.

Darum geht's bei "Fall for Me"

Darin erzählt die Filmemacherin von Lilli (Svenja Jung), die beim Besuch ihrer kleinen Schwester Valerie (Antje Traune) auf Mallorca von deren Plänen einer übereilten Heirat erfährt. Lilli stellt Nachforschungen an und verfällt dabei selbst dem mysteriösen Clubmanager Tom (Theo Trebs). Doch Tom hat dunkle Geheimnisse.

© Julia Terjung/Netflix

Kritiken sind hart

Erotische Filme sind seit jeher oft in den Netflix-Charts vertreten. Man erinnere sich an "365 Days", der trotz fragwürdigem Inhalt (es ist die Geschichte einer Entführung, garniert mit viel sexueller Gewalt) zum Hit wurde. Kritiker:innen lästern nun, dass es nicht viel mehr brauche als einen Mix aus Sex, Glamour und schöner Landschaft, um auf Netflix zu punkten. Prisma.de urteilt: "Fall For Me" auf Netflix will mit Erotik und Drama punkten, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Film unter der Regie von Sherry Hormann zeigt schöne Bilder, bietet aber wenig Substanz."

Die Süddeutsche Zeitung schreibt sogar der Film sei ein "Erotikdrama mit dem Sexappeal eines Möbelhauskatalogs".