Ab dem 14.11. ist die vierte Staffel des Netflix-Hits 'The Crown' abrufbar.

Das Schicksal von Lady Diana wird in der vierten Staffel des Netflix-Monarchie-Hits "The Crown" besiegelt. Die neue Staffel ist ab dem 14.11. abrufbar.

Düsterer Trailer über Diana-Schicksal

Jetzt wurde der düstere Trailer veröffentlicht. Ernste Worte, Trommeltakt und dunkle Bilder - so sieht doch keine Märchenhochzeit aus? Die Geschichte hat es uns gelehrt: Es sollte zu keinem glücklichen Ende für Charles und Diana kommen...

The Crown 4: Darum geht es

In den aktuellen Episoden geht es um die Verbindung zwischen Prinz Charles, Camilla Parker und Lady Diana. Eine Traumhochzeit findet statt, doch was spielt sich hinter den Kulissen ab? Einmal mehr zu sehen: das glückliche Händchen, das die Produzenten von "The Crown" beim Auswählen des Casts haben. Die Newcomerin Emma Corrin verkörpert die junge Lady Di. Schon von den ersten Set-Fotos und dem Trailer wird deutlich: Optisch ist die Besetzung gut getroffen. Auch großartig besetzt: Gillian Anderson als Margaret Thatcher!