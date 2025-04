× Neue „Harry Potter“-Serie: DIESE sechs Stars sind fix dabei

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Die ersten sechs Schauspielerinnen und Schauspieler für die kommende Serie rund um Harry Potter stehen fest.

HBO hat damit erstmals konkrete Informationen veröffentlicht – zur Freude vieler Fans. Auch wenn die Rollen von Harry, Ron und Hermine noch offen sind, gibt es nun spannende Neuigkeiten zur Besetzung bekannter Figuren aus dem bekannten Zauberer-Universum.

Erste Namen stehen fest

Monatelang machten verschiedenste Gerüchte die Runde. Namen wie Mark Rylance oder Cillian Murphy wurden dabei immer wieder genannt. Doch das US-amerikanische Unternehmen HBO hielt sich bisher mit offiziellen Informationen zurück – bis jetzt.

Am heutigen Tag wurden die ersten sechs Schauspielerinnen und Schauspieler für das Projekt bestätigt. Diese Nachricht wurde von der Showrunnerin Francesca Gardiner und dem Regisseur Mark Mylod bekannt gegeben. Beide sind in leitender Funktion an der neuen Umsetzung beteiligt.

Diese sechs Schauspieler sind fix dabei

Die Serienmacher gaben folgende Besetzung bekannt:

John Lithgow wird die Rolle des Albus Dumbledore übernehmen.

Der US-amerikanische Schauspieler ist mehrfach ausgezeichnet und unter anderem durch seine Arbeit in „The Crown" und „Dexter" bekannt.

Janet McTeer übernimmt die Rolle der Professorin McGonagall. Die britische Darstellerin war unter anderem in „Ozark“ und „Albert Nobbs“ zu sehen.

Paapa Essiedu wird als Severus Snape zu sehen sein. Der britische Schauspieler machte mit seiner Leistung in „I May Destroy You“ (BBC, Großbritannien) auf sich aufmerksam. © getty ×

Paapa Essiedu wird als Severus Snape zu sehen sein. Der britische Schauspieler machte mit seiner Leistung in „I May Destroy You“ (BBC, Großbritannien) auf sich aufmerksam.

Nick Frost wird Hagrid spielen.

Unter anderem bekannt aus britischen Komödien wie „Shaun of the Dead"

Luke Thallon übernimmt die Rolle von Professor Quirrell.

Paul Whitehouse wird Argus Filch darstellen.

Mit diesen Namen beginnt sich das Bild der neuen Serie langsam zu formen. Fans des Originals dürfen sich über eine Mischung aus erfahrenen Künstlern und neuen Gesichtern freuen.

Noch offen: Harry, Ron und Hermine

Die zentralen Figuren der Geschichte – Harry, Ron und Hermine – wurden bislang noch nicht offiziell besetzt. Im vergangenen Herbst hatte es einen offenen Aufruf zur Bewerbung für diese Rollen gegeben. Die Auswahl scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Wann die Serie startet

Ein genauer Starttermin für die Serie ist derzeit noch nicht bekannt. HBO hat jedoch angekündigt, dass es sich um eine mehrteilige Umsetzung handeln wird, die sich eng an den Originalbüchern von Joanne K. Rowling orientieren soll. Gedreht wird voraussichtlich in Großbritannien (Vereinigtes Königreich), wobei genaue Drehorte bislang nicht veröffentlicht wurden.