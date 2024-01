× ORF-Fehlplanung! Helene Fischer rockt heute nur die ARD

Mit ihrer Weihnachts-Show bescherte Helene Fischer dem ORF einen Quoten-Hit. Heute fegt sie wieder durch das TV. Allerdings nur auf ARD. Mit dem Konzert-Spektakel „Rausch Live“. Im ORF gibt's keine Fischer-Show. ÖSTERERICH schafft Abhilfe: bei uns gewinnen Sie die Fan-Box zur Show.

750.000 Fans bei 71 Auftritten. 50.000 davon auch bei gleich fünf Konzerten in der Wiener Stadthalle Shows. Mit ihrer atemberaubenden Tournee "Rausch" setzte Helene Fischer neue Maßstäbe. Nicht nur mit einem Rekord-Verkauf, sondern auch mit waghalsigen Akrobatik-Elementen im Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil. Jetzt geht sie damit auch auf im TV auf Rekord-Jagd: ARD zeigt heute ab 20.15 das 27 Song starke Show-Spektakel „Rausch Live – Die Arena-Tour“ in voller Länge. Damit will Helene die Hit-Quoten ihrer Weihnachts-Show übertreffen. 5,02 Millionen Deutsche sahen damals zu. Auch über 500.000 im ORF. Trotzdem zeigt der Staatsfunk heute lieber eine uralte "Bullyparade" (ORF1) oder den Krimi "Unter anderen Umständen" (ORF2). Eine glatte Fehlplanung!

Die ORF Seher versäumen dadurch das größte Spektakel des Pop. Zu 18-Millionen-fach verkauften Schlager-Hits wie "Herzbeben", "Achterbahn" oder "Wenn alles durchdreht" wirbelt Helene begleitet von 19 Akrobaten in tollkühner Akrobatik und sechs oscarreifen Kostümen über eine einzigartige Bombast-Bühne. Als Highlight gibt es zum Party-Hymne "Atemlos durch die Nacht" einen Überkopf-Stunt auf einem Roboterarm und bei "Hand in Hand" die prickelnd-pritschelnde Liebes-Show mit Ehemann Thomas Seitel unter einem Wasserfall. "Alles was ich liebe und mich ausmacht, ist für immer festgehalten," erklärt Helene ihre Show, " Ich hoffe, ihr könnt sehen und spüren wieviel Passion und Liebe hinter dieser Show steckt.

Den Soundtrack zur TV-Show gibt’s natürlich auch auf CD und DVD. Mit ÖSTERREICH sogar frei Haus: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt eines von drei opulenten Helene Fischer Box-Sets "Rausch Live – Die Arena-Tour". Gleich reinklicken!