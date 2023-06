ORF macht Urlaub mit Gabalier: ''I find ka Ruh''

Auf der Suche nach dem perfekten Urlaub unternehmen Assinger & Schneider eine Reise durchs Land.

Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren die schönsten Regionen für einen spannenden, ereignisreichen und sportlichen Urlaub im Heimatland. So heißt es seitens des ORF in einer Presseaussendung zur heutigen Show: "Urlaub in Rot-Weiß-Rot"

Vielseitiges Programm

Als Ausgangspunkt für ihre Reise durch das Ferienland Österreich haben sie sich die Dachstein-Salzkammergut-Region ausgesucht. Ob eine Jause auf der Plätte oder ein Besuch im Salzbergwerk, dazu noch Pack-Raften, Fliegenfischen oder Bogenschießen – das Programm des Moderationsduos ist vielseitig.

Gabalier als Highlight der Sendung

Andreas Gabalier legt auf seiner gerade laufenden „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tour einen Stopp bei Silvia Schneider und Armin Assinger ein und performt seinen Hit „I find ka Ruh“.