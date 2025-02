ORF-Premiere von "Tatort: Herz der Dunkelheit"

Karin Hancezewski bei ihrem Abschiedsfall in Dresden

Spannung. Abschied in Dresden: Mit einem ganz persönlichen Fall bekommt es Karin Hanczewski bei ihrem letzten "Tatort" (heute um 20.15 Uhr auf ORF2) gemeinsam mit Cornelia Gröschel zu tun. Das Herz der Dunkelheit beschäftigt die Ermittlerinnen, wenn auf einer Hausparty der blutüberströmte Körper eines Schülers gefunden wird, der später jedoch spurlos verschwindet.

Auf der Suche nach den Hintergründen der mysteriösen Ereignisse taucht das Duo in die geheime Welt der Jugendlichen ein, in der vieles nicht so ist, wie es scheint – und wie sie ihren Eltern glauben machen wollen.