× Ranking: Die gruseligsten Filme aller Zeiten

Dunkle Gänge, unheimliche Geräusche und eine Atmosphäre voller Spannung – das sind die Zutaten für einen gelungenen Horrorfilm.

Passend zu Halloween hat die Online-Plattform "Ranker" hat in einer großen Umfrage die gruseligsten Filme aller Zeiten ermittelt. Über 600.000 Horrorfans haben abgestimmt und ihre Favoriten gekürt. Auf den ersten Plätzen finden sich Klassiker wie "Der Exorzist", "The Conjuring" und "Insidious", die mit ihrer düsteren Atmosphäre und den schaurigen Geschichten noch immer für Gänsehaut sorgen. Aber auch weniger bekannte Filme wie "Sinister" oder "The Ring" haben es in die Top 10 geschafft.

Das Ranking:

© Hersteller ×

Platz 1: Der Exorzist (1973)

© Hersteller

Platz 2: The Conjuring (2013)

© Hersteller

Platz 3: Insidious (2010)

© Hersteller

Platz 4: Sinister (2012)

© Hersteller

Platz 5: Texas Chainsaw Massacre (1974)

© Hersteller

Platz 6: The Amityville Horror (2005)

© Hersteller

Platz 7: The Shining (1980)

© Hersteller

Platz 8: Das Schweigen der Lämmer (1991)

© Hersteller

Platz 9: The Ring (2002)

© Hersteller

Platz 10: Es (2017)

Ob von Dämonen besessen, von Kettensägen verfolgt oder von Geistern heimgesucht – die Welt des Horrors hält zahlreiche Schrecken bereit.