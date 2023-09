Netflix-Serie "Sex Education" endet mit der neuen Staffel

Die Serie "Sex Education" geht mit der nächsten Staffel zu Ende. Die vierte und finale Staffel wird am 21. September starten, beim Streaminganbieter Netflix . Die Serie erzählt von mehreren Teenagern, ihren Beziehungen und sexuellen Erfahrungen. Nun verabschieden sie sich von der Moordale Secondary School und wechseln ans College.

Wirren um Otis

"Otis muss sich als Therapeut neu beweisen, Eric will unbedingt beliebt sein, während Maeve ihre Träume derweil weit entfernt in den USA verfolgt", hieß es in der Ankündigung. Neben Schauspielern wie Asa Butterfield und Ncuti Gatwa hat auch Gillian Anderson ("Akte X") eine prominente Rolle. Die 54-Jährige spielt Otis' Mutter - eine Sexualtherapeutin. Mit der letzten Staffel sollen auch neue Gesichter hinzukommen, zum Beispiel Dan Levy ("Schitt's Creek") und Thaddea Graham ("Doctor Who").

Sex Education Staffel 4 - Darum gehts

Nach der Schließung des Moordale Gymnasiums stehen Otis und Eric nun vor einer neuen Herausforderung – ihrem ersten Tag am Cavendish College. Otis ist nervös wegen des Aufbaus seiner neuen Klinik, während Eric schlicht darum betet, dass sie nicht wieder zu den Losern zählen. Cavendish ist jedoch ein Kulturschock für alle Moordale-Ankömmlinge – sie dachten, sie wären auf der Höhe der Zeit, doch das neue College ist auf einem ganz anderen Level. Es wird täglich Yoga im Gemeinschaftsgarten angeboten, es gibt einen ausgeprägten Nachhaltigkeitstrend und eine Gruppe von Jugendlichen, die beliebt sind, weil sie … nett sind?! Viv ist vom weniger wettbewerbsorientierten Ansatz des Colleges total begeistert, während Jackson immer noch Schwierigkeiten hat, über Cal hinwegzukommen. Aimee probiert etwas Neues aus, indem sie ihren Schwerpunkt auf Kunst legt, während sich Adam mit der Frage auseinandersetzt, ob das normale Bildungswesen das Richtige für ihn ist. In den USA lebt Maeve ihren Traum an der renommierten Wallace University und wird vom Kultautor Thomas Molloy unterrichtet. Otis sehnt sich nach ihr, während er sich daran gewöhnt, nicht mehr das einzige Kind zu Hause oder der einzige Therapeut auf dem Campus zu sein …