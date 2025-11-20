Alles zu oe24VIP
Simpsons
© Hersteller

Fan-Schock

"Simpsons": Kult-Oma stirbt nach 35 Jahren

20.11.25, 08:27
Teilen

In der Kultserie "Die Simpsons" hat es wieder einmal eine der Figuren erwischt 

Alice Glick ist gestorben. In der aktuellen Folge "Sashes to Sashes" (Staffel 37) bricht die alte Dame beim Orgelspielen im Gottesdienst zusammen. Reverend Lovejoy und die Gemeinde sind fassungslos.

Alice Glick, die zu den weniger bekannten Figuren aus dem weitläufigen "Simpsons"-Universum gehörte, hatte ihr Debüt 1991 in der Folge "Drei Freunde und ein Comic-Heft" und war seitdem als liebenswerte, leicht zerstreute Nachbarin bekannt. Schon 2011 war sie in der Folge "Das Ding, das aus Ohio kam" aus dem Leben gerissen worden, nachdem eine kuschelige Roboterrobbe sie im Altersheim getötet hatte. Danach kehrte sie allerdings ohne weitere Erklärung wieder zurück.

Alice Glick
© Fox

Leben und sterben in gelb

Nun ereilte sie aber offenbar der endgültige Serientod. Produzent Tim Long bestätigte gegenüber Entertainment Weekly: "Alice is dead as a doornail" - was so viel heißt wie "mausetot". Während die allermeisten Figuren seit Jahrzehnten bei den "Simpsons" existieren, verloren einige im Laufe der Serie doch ihr Leben. Darunter etwa Maude, die Frau von Nachbar Ned Flanders, oder Lisa Simpsons Musik-Idol, der Saxophonist Bleeding Gums Murphy.

"Die Simpsons" sind derzeit in der 37. Staffel und wurden bereits bis zur 40. Staffel verlängert. Ein zweiter Kinofilm der Serie ist für Juli 2027 geplant.

