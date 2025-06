In "Eltons 12" kämpfen Musiker:innen um 100.000 Euro.

Da ist Musik drin! In dieser Ausgabe von "Eltons 12" treten diesmal in Duellen und Triellen zwölf Musiker gegeneinander an und messen nicht nur ihre Kräfte, sondern auch ihr Wissen und Geschick in spannenden und abwechslungsreichen Challenges. Erneut geht es in der Samstagabend-Spielshow um sagenhafte 100.000 Euro Siegprämie!

© Hersteller ×

Unter anderem mit dabei: Tim Bendzko, Max Giesinger und Alle Farben.