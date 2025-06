Stars und Promis stimmten sich auf die "Starnacht" ein

Das "Starnacht am Neusiedler See“-Wochenende wurde Freitagabend feierlich eröffnet. Nach der „Starnacht am Neusiedler See“-Generalprobe versammelten sich die Stars der Show und VIP´s bei der traditionellen Seitenblicke-Party, zu der ipImedia-Boss Martin Ramusch und Interspot-Chef Niki Klingohr luden

Schauplatz des glanzvollen Auftakts war die aufwendig dekorierte Strandbar in Mörbisch, die sich für diesen besonderen Anlass in eine stilvolle Kulisse für einen unvergesslichen Abend verwandelte.

Für die musikalischen Höhepunkte des Abends sorgten unter anderem die beiden dynamischen Entertainer Pascal & Daniel von 2:tages:bart, die mit ihrer mitreißenden Performance das Publikum in ihren Bann zog. Der steirische Ziehharmonika-Virtuose Dermitdaziach demonstrierte, dass eine Harmonika mehr kann als nur Volksmusik und Sängerin Kayla Krystin sorgte mit ihrer rockigen Stimme für eine volle Tanzfläche.

JJ, Josh © tanzer/ipmedia ×

Die kulinarischen Köstlichkeiten servierte Strandhaus-Chef Christoph Artner – Auf der Karte standen Pannonischer Schafskäse mit Himbeerparadeiser & geschmorten Paprika, Kokos-Linsencurry mit Jasminreis, Geschmorter Alm-Ochse mit Pfefferpolenta und zum süßen Finale warme Topfenknödel mit Erdbeeren. Dazu gabs feine Weine aus dem Hause Eichenwald, Bier aus dem Zipfer-Hahn, Prickelndes von Bev.com und erfrischendes von Römerquelle, Rauch, Coca-Cola & Red Bull.

© tanzer/ipmedia ×

Genossen haben den Abend unter anderen: die Stars der Starnacht Milow, JJ, Semino Rossi, Josh., Thorsteinn Einarsson, Petra Frey, Natalie Holzner, Emma, Francine Jordi, Ewald Pfleger und Günther Grasmuck von der Opus-Band, Rian, ORF Burgendland-Chef Werner Heric, Talk-Queen Barbara Karlich, die Bürgermeisterin von Mörbisch Bettina Zentgraf, Didi Tunkel, GF des Burgenland Tourismus und viuele weitere Gäste.

Samstagabend überträgt ORF 2 die "Starnacht am Neusiedler See" live ab 20.15 Uhr.