Stefan Raab vor TV-Duell mit Heidi Klum

Stefan Raab (58) ist zurück im deutschen Fernsehen: Seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" (RTL) feierte am Mittwochabend ihre Free-TV-Premiere. Doch anstatt sich wie geplant einem Quotenduell mit "TV total" (ProSieben) zu stellen, kam es zu einer überraschenden Programmänderung.

ProSieben entschied sich kurzfristig für eine andere Strategie und stellt Raab vor eine neue Herausforderung: den Kampf um Zuschauer gegen Heidi Klum (51) und ihre erfolgreiche Castingshow "Germany's Next Topmodel".

ProSieben ändert Programm: Heidi Klum statt "TV total" als Konkurrenz

Eigentlich war vorgesehen, dass "TV total" mit Moderator Sebastian Pufpaff (48) wie gewohnt mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben läuft. Doch der Sender entschied sich anders und zeigte stattdessen den Blockbuster "Mission: Impossible 7" mit Tom Cruise. Die neue "TV total"-Folge wurde erst um 23:01 Uhr ausgestrahlt – eine deutliche Verschiebung in die späte Nacht. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen: Auch in den kommenden Wochen wird ProSieben die direkte Konkurrenz zwischen Raabs neuer Show und "TV total" vermeiden. Stattdessen muss sich Raab nun gegen "Germany's Next Topmodel" behaupten, das ebenfalls mittwochs um 20:15 Uhr gesendet wird. Damit kämpft er nicht nur gegen ein quotenstarkes Format, sondern auch gegen Heidi Klum, die seit Jahren als TV-Garant für hohe Zuschauerzahlen gilt.

Umstrukturierung bei "Germany's Next Topmodel"

Eigentlich hatte ProSieben für "Germany's Next Topmodel" ein neues Konzept vorgesehen: Die Männer sollten dienstags antreten, die Frauen donnerstags. Doch nun bleibt der Donnerstag fester Bestandteil des Sendeplans, während Heidi Klum mit ihren Nachwuchsmodels zusätzlich auf den Mittwoch wechselt. Damit rückt sie direkt in das Zeitfenster von Stefan Raabs neuer RTL-Show. Ob dieser Schritt eine durchdachte Strategie oder ein riskantes Experiment ist, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: ProSieben setzt weiterhin stark auf seine etablierten Formate und scheut den direkten Vergleich mit Raabs neuem Projekt.

Kritik in den sozialen Netzwerken: "Keine gute Entscheidung von ProSieben"

Die kurzfristige Programmänderung sorgt für gemischte Reaktionen. In den sozialen Netzwerken diskutieren die Zuschauer eifrig über die Taktik von ProSieben. Viele User hinterfragen, ob es sinnvoll ist, Raab gegen "Germany's Next Topmodel" antreten zu lassen. Mit dieser Entscheidung bleibt Stefan Raab zwar ein direkter Vergleich mit seinem früheren Erfolgsformat "TV total" erspart, doch die neue Konkurrenz ist nicht zu unterschätzen. Ob sich diese Strategie für ProSieben als klug erweist oder doch nach hinten losgeht, werden die kommenden Wochen zeigen.