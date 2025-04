× Swarovski & Bohlen suchen wieder das »Das Supertalent«

MUSIK-SHOW: Bühne frei und Vorhang auf für neue Talente!

Starke Talente, emotionale Geschichten, eine Hammer-Jury und ein bezauberndes Moderationsduo: Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla präsentieren vier neue Folgen von "Das Supertalent". Zu sehen sind atemberaubende Top-Acts, faszinierende Talente und noch nie dagewesene Performances aus Deutschland und der ganzen Welt.

Welche Talente können die Jury um Dieter Bohlen überzeugen? In Folge 1 sind folgende Acts mit dabei: Motivationscoach Bartholomäus Daniel Seydlitz aka Kash Kaiser, die ungarische Tanzcrew Urban Verbunk, Mentalmagier und Gedankenleser Christoph Kuch, Zirkusartist Daniel Simu, die Lucky Kids, der Kinderchor der Rheinischen Musikschule in Köln, die Messoudi Brothers, Kimberly Winter aus den USA, das Duo Adventure aus der Ukraine, Accodion Ryan, Artist Alan Portugal, Sängerin Daniela Kennedy, die Magier Forest of Haunts aus Slowenien, Tänzer Alexander Leshchenko, Sänger Jayden Swingewood und der norwegischer Clown Viggo Venn. Wer kann sich für das große Finale qualifizieren?