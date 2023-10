'Tag der Deutschen Einheit' bringt Kult-Duo zurück ins TV

TV-Marathon mit Bud Spencer und Terence Hill

Am 3. Oktober feiern unsere Nachbarn 'Tag der Deutschen Einheit' als Erinnerung der Wiedervereinigung 1990. Doch neben der Geschichtsträchtigkeit hält der Nationalfeiertag dieses Jahr auch eine ganz besondere Überraschung bereit.

Bud Spencer & Terence Hill sind zurück

Denn Sat.1 überrascht dieses Jahr mit einem TV-Marathon der besonderen Art und so kehren für einen Tag Bud Spencer und Terence Hill für eine geballte Ladung Aktion zurück ins TV. Sind die Ausstrahlungen der Kult-Filme in den letzten Jahren eher eine Seltenheit geworden, so kommen Fans der beiden Haudegen am 3.10 auf ihre kosten.

16 Stunden kultige Prügeleien

Ganze 9 Filme zeigt Sat.1 über den Tag hinweg und startet dabei schon um 6.20 Früh. Wir haben das ganze Programm: