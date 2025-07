"Ted Lasso" kehrt zurück - mit Frauenpower!

Neues Spielfeld, bewährter Charme: In Staffel 4 der Erfolgsserie „Ted Lasso“ wagt Hauptfigur Ted (Jason Sudeikis) den Sprung vom Männerteam zum Frauenfußball – und bleibt dabei ganz der Coach, den Fans weltweit ins Herz geschlossen haben: motivierend, etwas chaotisch, aber immer mit Herz und Humor

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Ted Lasso" haben bereits in Kansas City begonnen, weitere Szenen entstehen wie gewohnt in London. Und es wird spannend: Ted übernimmt ein Team in der zweiten englischen Frauenliga – samt komplett neuer Mannschaft, frischer Dynamik und jeder Menge emotionalem Potenzial. Unterstützung bekommt er dabei nicht nur von alten Bekannten, sondern auch von neuen Gesichtern.

Ted Lasso © AppleTV

Zurück sind Publikumslieblinge wie Hannah Waddingham als Clubchefin Rebecca, Juno Temple (Keeley), Brett Goldstein (Roy), Brendan Hunt (Coach Beard) und Jeremy Swift (Higgins). Neu im Cast: Tanya Reynolds („Sex Education“) und Faye Marsay („Game of Thrones“) – starke Schauspielerinnen für ein starkes neues Team. Auch Teds Sohn Henry bekommt in Staffel 4 eine größere Rolle: Der bisherige Kinderdarsteller wird durch Grant Feely (13, „Obi-Wan Kenobi“) ersetzt – und soll nun selbst auf dem Platz aktiv werden.

Hinter der Kamera übernimmt erstmals Jack Burditt („30 Rock“) die kreative Leitung, unterstützt von Serienerfinder Jason Sudeikis und dem erfahrenen Produktionsteam um Brendan Hunt und Bill Lawrence („Scrubs“). Die Macher versprechen eine frische Perspektive auf das Ted-Lasso-Universum – ohne dabei die emotionale Tiefe und den Witz zu verlieren, für die die Serie mit Emmys überhäuft wurde.

Ted Lasso © AppleTV+

Ein Startdatum für die vierte Staffel von „Ted Lasso“ steht noch nicht fest. Doch eins ist klar: Für Apple TV+ bleibt der Serienhit ein Aushängeschild – und für die Fans ein versprochenes Comeback des Lasso-Zaubers, diesmal auf neuem Terrain.