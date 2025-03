Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag.

Rot-weiß-rote Komödie mit Top-Besetzung: Der weiße Kobold

Freddy Sternthaler, hilfsbereiter Piefke in Wien, hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Wenn er es wüsste, wäre er sofort wieder abgereist. Ema, charmant, attraktiv, extrem gestresst, macht ihm ein Angebot, von dem er besser die Finger lassen sollte. Emas Bruder Martin, ein hochtalentierter aber unbekannter Künstler, ist spurlos verschwunden. Ausgerechnet am Tag seiner Ausstellungseröffnung, der größten Chance seines Lebens. Freddy soll sich bei der Ausstellung als Martin ausgeben. Freddy zweifelt, aber dann beginnt eine Nacht, die seine wildesten Träume übertrifft _ die lustigen und die weniger lustigen auch.

Chaotischer Action-Blockbuster mit Will Smith: Gemini Man

Der alternde Auftragskiller Henry Brogan will, von Gewissensbissen geplagt, seinen Job an den Nagel hängen. Kurz darauf merkt er, dass ihm jemand nach dem Leben trachtet. Sein Gegenspieler scheint genau zu wissen, was Henry denkt, und was er als nächstes tun wird. Irgendwann wird Henry klar, dass der US-Geheimdienst DIA ihm eine geklonte, jüngere Version von sich selbst auf den Hals geschickt hat.

Zeichentrick für Groß und Klein: Asterix und Kleoptatra

Die ägyptische Herrscherin Kleopatra lässt sich, gekränkt durch die Behauptung Julius Cäsars, ihr Volk sei heruntergekommen und unfähig, zu einer Wette hinreißen: Ihr Chefarchitekt Numerobis soll in nur drei Monaten einen prächtigen Palast erbauen. Sich der Unmöglichkeit seiner Aufgabe bewusst, holt Numerobis seine gallischen Freunde Asterix, Miraculix, Obelix und dessen Hund Idefix zu Hilfe.