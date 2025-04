× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag.

ORF-Premiere: »Der Kroatien-Krimi: Scheidung auf kroatisch«

Kurz nachdem eine junge Frau mit einer überraschenden Offenbarung für Aufsehen gesorgt hat, ist sie tot. Der Mord an ihr ähnelt einer Tat, für die womöglich der Falsche hinter Gittern sitzt. Eine harte Nuss für Kommissarin Stascha Nowak (Jasmin Gerat). In Split wird eine Frau nach einer brisanten Enthüllung erstochen aufgefunden. Sie soll vom Freund der Wirtin Nika schwanger sein. Eine Unwahrheit, wie die Obduktion zeigt. Die Tat weist schockierende Parallelen zu einem Mord vor zwei Jahren auf, für den Nikas Mann angeblich unschuldig einsitzt. Nikas Lebensgefährte soll ihn fälschlicherweise vor Gericht belastet haben. Kommissarin Stascha Nowak muss sich durch ein dichtes Netz aus Lügen, Rachsucht und Halbwahrheiten kämpfen, um diesen Fall zu lösen.

20.15 Uhr, ORF 2

Krimireihe »Stralsund« mit Pfennigstorf und Anke

Mit dem Toten im Strelasund meldet sich für das Ex-Sportidol Andy Block ein dunkles Kapitel seiner Karriere zurück. War der gebrochene Mann nur Zeuge oder hat er selbst etwas zu verbergen? Überraschend gesteht Block den Mord im Verhör mit Jule Zabek und Karl Hidde und verstrickt sich dabei in Widersprüche. Will er den Mörder schützen? Parallel werden aus dem Landesarchiv Akten entwendet. Die Diebin ähnelt einer unbekannten Begleiterin des Opfers. Die gestohlenen Akten beziehen sich auf Kornelia Hildebrandt, die als Sportlerin mithilfe von Staatsdoping ihre Erfolge erzielt hatte - ebenso wie Andy Block. In welcher Beziehung standen Hildebrandt, Block und die Unbekannte zueinander? Als Karl Hidde und Jule Zabek den alten Gewichtheber mit ihrem Verdacht konfrontieren wollen, ist er verschwunden. Dafür tauchen Fingerabdrücke der unbekannten Diebin auf _ mit einem Match in der Datenbank, das dem Fall eine neue Wendung gibt. "Stralsund - Der letzte Sieg" ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

20.15 Uhr, ZDF

Fantasy-Film: »Harry Potter und die Kammer des Schreckens«

© Hersteller ×

Trotz der Warnungen des Hauselfen Dobby kehrt Harry Potter nach den Sommerferien nach Hogwarts zurück, wo mit Gilderoy Lockhart ein glatter, von sich selbst eingenommener neuer Lehrer für die Abwehr der Dunklen Künste unterrichtet. In der Schule geschehen mysteriöse Dinge: Schüler werden versteinert, und eine Botschaft warnt vor der Kammer des Schreckens. Gemeinsam mit Ron und Hermine findet Harry heraus, dass die merkwürdigen Vorkommnisse mit dem Tagebuch des ehemaligen Schülers Tom Riddle in Verbindung stehen, der niemand anderes ist als der junge Voldemort.

20.15 Uhr, Sat 1

Die Programm-Tipps für Samstag

ORF 1 20.15: Live aus Berlin: Verstehen Sie Spaß? (Barbara Schöneberger)

ORF 2, 20.15 Uhr: ORF-Premiere: Der Kroatien-Krimi: Scheidung auf kroatisch

ORF 3: Doku: Anlässlich des 50. Jahrestages vom Vietnamkriegsende: zeit.geschichte: Die großen Weltkonflikte - Vietnam

Servus TV: Sound of Freedom (Thriller)

ATV, 20.15 Uhr: Cold Case

RTL, 20:15: Das Supertalent

RTL 2: 20.15: Deep Impact

Sat1, 20.15 Uhr: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Pro 7, 20.15 Uhr: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

VOX, 20.15 Uhr: Van Helsing

Kabel 1: Navi CIS

SIXX, 20.15 Uhr: Das große Promibacken

ZDF, 20.15 Uhr: Stralsund

MDR, 20.15 Uhr: Auf in den Frühling!

3 Sat, 20.15 Uhr: Giacomo Puccini: Turandot

Arte, 20.15 Uhr: Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit

SWR, 20.15 Uhr: Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi

Das Erste/ARD, 20.15 Uhr: Verstehen Sie Spaß?

