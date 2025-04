× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag

Krimi: ORF-Premiere von »Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne«

ORF 2, 20.15 Uhr

© Hersteller ×

Spannung. Als der Vermieter und Chef eines Pflegedienstes, Björn Hinrichs, nachts mit seinem Auto verunglückt, deutet vieles auf einen Unfall hin. Tatsächlich wurde ihm die tödliche Kopfwunde aber schon vor dem Crash zugefügt. Ein Mieter, der mit Hinrichs Streit hatte, gerät schnell unter Verdacht. Doch Kommissarin Jana Winter ist skeptisch. Außerdem macht Jana ihr Sohn Leo Sorgen. Der Bursche ist von einer Party mit einem blauen Auge heimgekommen und zeigt ein ungewöhnlich starkes Interesse an dem Fall.

Tragikomödie: »The Professor« mit Johnny Depp

SERVUS TV, 20.15 Uhr

© Hersteller ×

Drama. Richard Brown ist an Lungenkrebs erkrankt. Nur sechs Monate bleiben dem Literatur-Professor in New England. Richard will den Rest seines Lebens mit Alkohol, Sex und Drogen in vollen Zügen genießen. Seiner Frau Veronica und seiner Tochter Olivia verschweigt er die Krankheit, auch seine Studierenden wissen nichts davon. Doch dann spürt Richard, wie sehr ihn seine Mitmenschen brauchen. Verzweifelt versucht er, Fehler rückgängig zu machen.

Komödie: »Selbst ist die Braut« mit Bullock & Reynolds

VOX, 20.15 Uhr

© Hersteller ×

Der tyrannischen, kanadischen Lektorin Margaret droht die Ausweisung aus den USA, als ihr Visum abläuft. Sie erpresst ihren Assistenten Andrew, sie zu heiraten _ im Gegenzug verspricht sie ihm eine Beförderung. Die Einwanderungsbehörde droht, das "Paar" auf die Probe zu stellen. Da die Zeit drängt, muss Margaret Andrew auf eine Familienfeier begleiten, wo die beiden sich besser kennenlernen sollen.

TV-Programm im Überblick

ORF 1 20.15: Wer weiß denn sowas XXL?

ORF 2, 20.15 Uhr: ORF-Premiere: Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne

ORF 3: zeit.geschichte: Zwischen den Fronten - Das Kriegsende 1945

Servus TV20.15 Uhr: The Professor

RTL, 20:15: Das Supertalent

RTL 2: 20.15: Pop-Giganten

Sat1, 20.15 Uhr: Harry Potter und der Feuerkelch

Pro 7, 20.15 Uhr: Duell um die Welt

VOX, 20.15 Uhr: Selbst ist die Braut

Kabel 1, 20.15 Uhr: Navi CIS

SIXX, 20.15 Uhr: Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

ZDF, 20.15 Uhr: Erzgebirgskrimi

MDR: Adlershofer Fernsehschwänke

3 Sat20.15 Uhr: Zubin Mehta und die Wiener Philharmoniker mit Bruckners 7.

Arte, 20.15 Uhr: Die Odyssee der Zahlen

SWR, 20.15 Uhr, 20.15 Uhr: Wenn der Vater mit dem Sohne

Das Erste/ARD, 20.15 Uhr: Wer weiß denn sowas XXL

BR: Bamberger Reiter, 20.15 Uhr: Ein Frankenkrimi

Für einen tollen TV-Abend ist auf jeden Fall gesorgt.