TV-Comeback des Jahres: "Desperate Housewives" kommen zurück!

Es ist offiziell: Die legendäre TV-Serie „Desperate Housewives“ steht vor einem Comeback – über 20 Jahre nach dem Start des Originals. Die Kult-Dramedy, die zwischen 2004 und 2012 internationale Erfolge feierte, kehrt in neuem Gewand auf die Bildschirme zurück

Millionen Zuschauer verfolgten damals das Leben der chaotischen, liebenswerten und oft verzweifelten Hausfrauen aus der fiktiven Wisteria Lane. Nun wird genau dort wieder gedreht. Hollywoodstar Kerry Washington, bekannt aus „Scandal“, wird als Executive Producerin die kreative Leitung übernehmen. Unterstützt wird sie von Drehbuchautorin Natalie Chaidez („The Flight Attendant“). Der neue Titel des Formats lautet vorläufig „Wisteria Lane“, da die Rechte am Originalnamen bei Serienschöpfer Marc Cherry liegen.

© ORF/Disney/Ron Tom

Im Gegensatz zu anderen Serienhits wie „Sex and the City“ gab es für „Desperate Housewives“ nach dem Serienaus im Jahr 2012 keine Fortsetzung – bis jetzt. Die Neuauflage soll sich stark an der DNA des Originals orientieren: Liebe, Lügen, Intrigen – das Leben hinter der gepflegten Vorstadtfassade. Auch gesellschaftliche Diversität bleibt ein zentrales Thema. Schon die erste Serie war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich fortschrittlich.

© ORF/Disney/Ron Tom

Serien-Ikone Teri Hatcher (60), eine der vier Hauptdarstellerinnen der Originalbesetzung, äußerte sich exklusiv gegenüber der deutschen "Bild" bei einem Besuch in Hamburg: „Wir waren unserer Zeit weit voraus – mit einem diversen Cast, starken Frauenrollen über 40 und gesellschaftlich relevanten Themen.“ Eine Rückkehr in der Hauptrolle schließt sie aus, Gastauftritte seien jedoch denkbar. Angeblich sollen fünf neue Schauspielerinnen die Hauptrollen übernehmen. Wer genau in die Fußstapfen von Eva Longoria, Marcia Cross & Co. tritt, ist noch geheim. Der Drehstart ist für Anfang 2026 geplant. Bis dahin bleibt den Fans nur die Vorfreude – und das Warten auf weitere Details zur TV-Rückkehr des Jahres.